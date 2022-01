Calciomercato Inter, Gosens firma sul contratto: è UFFICIALE

‘Inter Day’ per Robin Gosens. L’esterno sinistro ha effettuato le visite mediche ed ha firmato il contratto fino a giugno 2026

L’ultima settimana di calciomercato sta regalando colpi in stile estivo. L’imminente chiusura della trattativa tra Juve e Fiorentina per l’acquisto di Vlahovic, è stato seguito dall’importante innesto dell’Inter: Robin Gosens, esterno tedesco che ha fatto le fortune dell’Atalanta nelle ultime stagioni.

Arrivato in Italia nell’estate 2017, ha totalizzato 29 reti e 21 assist in 157 presenze con la Dea. L’operazione avrà un costo di 25 milioni per le casse dell’Inter più eventuali 3 milioni di bonus. Il terzino sinistro è arrivato a Milano con la formula del prestito – 18 mesi – con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il contratto, è stato ufficialmente sottoscritto un quadriennale da 3 milioni (circa) annui.