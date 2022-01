L’Inter si prepara ad accogliere Robin Gosens: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato si è letteralmente infiammato in Serie A. La Juventus sta per concludere l’affare Vlahovic e l’Inter non è stata a guardare. I campioni d’Italia sono ad un passo dalla fumata bianca per Robin Gosens.

Mancano solo gli ultimi dettagli da limare tra Inter e Atalanta per il trasferimento dell’esterno tedesco nella sponda nerazzurra di Milano. Oggi gli agenti del giocatore hanno fatto tappa nella sede dell’Inter, insieme all’intermediario della trattativa. “Non è ancora chiusa, mancano ancora dei dettagli. Non lo so se chiudiamo in serata. Perché ha scelto l’Inter? Perché l’Inter è l’Inter…”.Queste le parole dell’agente di Gosens, Gianluca Mancini, rilasciate ai microfoni di ‘calciomercato.it’, all’uscita dalla sede del club nerazzurro. Il giocatore à atteso a Milano entro venerdì per le visite mediche e la firma sul contratto.

Calciomercato, Gosens all’Inter: tutti i dettagli

L’accordo tra Inter e Atalanta è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro +3 di bonus. Un’operazione complessiva da circa 28 milioni di euro che porterà Gosens a legarsi all’Inter per 4 anni e mezzo con un ingaggio di circa 3 milioni netti a stagione.

Gosens ha scelto l’Inter, nonostante la proposta ambiziosa dalla Premier League del Newcastle che avrebbe offerto al tedesco uno stipendio superiore a quello che gli garantirà il club nerazzurro. Un colpo che è anche un segnale per Ivan Perisic che fino ad ora ha temporeggiato in merito al suo rinnovo. Adesso il croato dovrà prendere in seria considerazione l’ipotesi di accettare le condizioni dell’Inter, visto l’arrivo di un top come Gosens a fargli concorrenza sulla corsia di sinistra.