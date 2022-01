CMWEB | Juventus-Torino per Gatti: la decisione del Frosinone

Il futuro di Federico Gatti sarà tra Serie A e permanenza al Frosinone: Juventus e Torino si sfidano, ma i gialloblu hanno deciso

Ormai non si può più considerare una sorpresa l’interesse della Serie A per Federico Gatti. Il difensore del Frosinone infatti continua a essere una colonna portante della retroguardia gialloblu e sta guidando la squadra di Fabio Grosso nella corsa promozione.

Classe 1998, Gatti in questa stagione ha collezionato 19 presenze con 3 gol all’attivo, mostrando qualità in chiusura e impostazione che hanno stregato i club di Serie A. In particolare sulle sue tracce si sarebbe aperto il derby tra Juventus e Torino, con i granata che a inizio gennaio avrebbero formulato la prima offerta. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Atalanta e Napoli. Così il Frosinone avrebbe preso una decisione per il futuro del proprio centrale.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic-Juventus, clamoroso annuncio: “Può saltare tutto”

Frosinone, futuro Gatti: via solo con un’offerta importante

Mancano pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, e a infiammare le giornate del Frosinone c’è anche la questione legata al futuro di Federico Gatti. Il centrale classe 1998 continua ad avere estimatori in Serie A, specialmente Juventus e Torino, pronte a sfidarsi per il difensore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte ‘bussa’ ancora alla Juve: offerta di scambio

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercatoweb.it, il Frosinone avrebbe deciso che per liberare Gatti servirà un’offerta importante che si aggiri intorno agli 8-10 milioni di euro. In caso di offerte inferiori il difensore verrà trattenuto in gialloblu, vista la sua importante per la retroguardia di Grosso. Dunque Juventus e Torino, ma anche Atalanta e Napoli, altre due estimatrici del giocatore, avranno cinque giorni di tempo per formulare un’offerta congrua. Altrimenti se ne riparlerà in estate, dove sicuramente Gatti tornerà a essere al centro del calciomercato del club ciociaro.

RAFFAELE AMATO