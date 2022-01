Paulo Dybala potrebbe finire anche nel mirino del Milan di Stefano Pioli oltre all’Inter di Inzaghi: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è una delle protagoniste di questa sessione invernale di calciomercato con un colpo che sta facendo discutere e che potrebbe stravolgere le sorti di questa stagione: Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Un acquisto sensazionale, ma non l’unico grande trasferimento di questo mese di gennaio che si è acceso nell’ultima settimana di trattative. L’Inter di Simone Inzaghi infatti sta chiudendo il colpo Gosens dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed è ormai dichiaratamente sulle tracce di Paulo Dybala, attaccante argentino proprio della Juventus e che potrebbe finire nel mirino anche di un’altra grande squadra del nostro calcio.

Il Milan di Stefano Pioli infatti, in vista di un mancato rinnovo del contratto da parte di Paulo Dybala, potrebbe inserirsi nella corsa al numero dieci della Juventus. In questa stagione finora, l’ex giocatore del Palermo ha collezionato 17 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno sette reti e fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra. Discorso differente nella fase a gironi di Champions League dove Dybala, in appena 4 gettoni, ha segnato tre gol e regalato un assist.

Calciomercato Milan, possibile inserimento per Dybala

Paulo Dybala potrebbe diventare il nome giusto per il Milan di Stefano Pioli per diversi motivi. Il primo è legato ad una questione tecnica. I rossoneri sono infatti a caccia di una garanzia in trequarti e il giocatore argentino potrebbe essere davvero l’uomo in più per il reparto offensivo del Diavolo. Il secondo è invece strettamente collegato ad un discorso economico. Nonostante un ingaggio decisamente alto, di almeno 7 milioni di euro a stagione, in caso di arrivo a parametro zero il Milan non dovrebbe sborsare alcuna cifra per il cartellino di un giocatore dal livello assoluto come quello di Dybala.