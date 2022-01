Vlahovic-Juventus, clamoroso annuncio: “Può saltare tutto”

Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla Juventus, ma c’è ancora qualche intoppo sul fronte trasferimento in bianconero: l’annuncio

Una situazione delicata in pochi giorni. Si va verso la chiusura della sessione invernale di calciomercato: la Juventus dovrà accelerare per l’affare Dusan Vlahovic.

L’affare ormai sembra in dirittura d’arrivo, ma pochi minuti fa il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio ha svelato come ci siano ancora dei problemi per arrivare all’annuncio ufficiale. Così in diretta radio ha rivelato: “L’affare non è ancora definito: non c’entra la Fiorentina. Penso che c’entrino i procuratori. Le parti sono distanti e potrebbe anche esserci una soluzione diversa da quella annunciata da tutti”.

La Juventus è pronta sborsare circa 75 milioni di euro offrendo 7 milioni netti di euro all’anno più bonus all’attaccante serbo.

Vlahovic-Juventus, è tutta una questione di ore

L’intoppo dovrà essere risolto nelle prossime ore con l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” che ha svelato come sia in programma già le visite mediche a Torino nella giornata di sabato. Inoltre, l’attaccante serbo è risultato positivo nei giorni scorsi saltando l’ultima sfida di campionato della Fiorentina. Il suo futuro potrebbe essere alla Juventus visto che era al centro delle voci di mercato ormai da tempo. Ancora poche ore e si conoscerà con certezza il futuro dell’attaccante viola, ormai voglioso di essere protagonista anche in Champions League.