Folle proposta, Dybala: lo scambio ‘impossibile’ in Serie A

Per Paulo Dybala spunta fuori lo scambio impossibile in Serie A: le ultime sulla situazione contrattuale dell’argentino

“Non ho nulla da dimostrare a nessuno”. Paulo Dybala non ha perso tempo, rispondendo in campo e fuori alle dichiarazioni arrivate da Maurizio Arrivabene. Nuvoloni grigi sul futuro dell’argentino alla Juventus.

Il contratto in scadenza a giugno 2022 chiede un rinnovo quasi immediato, ma dalla società bianconera è arrivata la richiesta di rimandare tutto di qualche settimana. L’accordo trovato ad ottobre sembrerebbe essere stato ‘cancellato’ dal club: i continui infortuni della Joya hanno fatto nascere più di qualche dubbio in casa juventina ed ora si parla anche di una possibile nuova proposta al ribasso. Questo, insieme alle parole dell’amministratore delegato che ha chiesto a Dybala di meritarsi rinnovo e maglia numero 10, hanno colpito l’ex Palermo che ora riflette sulle mosse per il futuro.

La Juventus resta la priorità ma la certezza che fino a qualche settimana fa non c’è più. Tutto può accadere e la non esultanza del calciatore dopo la rete contro l’Udinese è la conferma che la situazione è assolutamente da monitorare. Un addio di Dybala a Torino non è più ipotesi remota e, ovviamente, questo attira l’interesse di società pronte a poter sfruttare l’occasione a proprio vantaggio. Dell’Inter si è detto tanto, con Marotta che ne ha parlato anche ieri prima del match con l’Atalanta. Ma c’è anche un’altra società di Serie A che potrebbe essere interessata all’affare Dybala.

Calciomercato Juventus, proposto lo scambio Dybala-Zaniolo

Si tratta della Roma di Josè Mourinho. In particolare, l’idea sarebbe venuta ad alcuni intermediari che hanno pensato ad uno scambio con Zaniolo. Il calciatore giallorosso piace da tempo alla Juventus e non vive un momento felice nella Capitale. L’addio, ovviamente davanti all’offerta giusta, sarebbe tutt’altro che una sorpresa, e i bianconeri seguono con attenzione il numero 22 capitolino.

Proprio per questo sarebbe stata avanzata la proposta di scambio tra Dybala e Zaniolo, una idea destinata però a naufragare davanti al ricco ingaggio dell’argentino. La Joya aspira ad un ingaggio da 10 milioni di euro a Torino, cifra decisamente fuori budget per la Roma. Insomma, uno scambio impossibile, salvo clamorosi colpi di scena.