UFFICIALE, il bomber ha rescisso: offerto alla Juventus

Termina l’avventura in Brasile per il bomber, che decide di rescindere il proprio contratto con il club: attaccante offerto alla Juventus

La Juventus vince ancora in campionato, affidandosi ancora una volta a Paulo Dybala e Weston McKennie, due degli uomini più forma del momento della squadra di Massimiliano Allegri. Non proprio due bomber quelli che stanno trascinando i bianconeri, e proprio un attaccante sarebbe la priorità della Juventus sul mercato.

Mentre continua la ricerca di un bomber da parte della società juventina, una soluzione potrebbe arrivare dal Brasile. Un attaccante decide di rescindere il proprio contratto e mettere fine alla propria avventura con il club brasiliano. Proprio questo bomber sarebbe stato offerto alla Juventus a titolo gratuito.

UFFICIALE, Diego Costa rescinde con l’Atletico Mineiro: bomber offerto alla Juventus

La Juventus continua a cercare un bomber che possa colmare l’assenza di gol del reparto offensivo, trascinato dalla reti di Dybala e McKennie in questo inizio di 2022. Dal Brasile arriva un’occasione a parametro a zero per l’attacco. Infatti l’attaccante classe 1988, Diego Costa, ha ufficialmente chiuso la propria avventura all’Atletico Mineiro in Brasile.

Dopo soli sei mesi dall’approdo nel club brasiliano, 18 partite giocate e 5 gol messi a segno, l’ex bomber di Chelsea e Atletico Madrid ha rescisso il proprio contratto ed è pronto a tornare in Europa. Infatti sarebbe stato offerto proprio alla Juventus, che continua a cercare con insistenza un attaccante. Chissà che non possa essere proprio il brasiliano il bomber per Massimiliano Allegri.