Serie A, lo Spezia espugna San Siro tra le polemiche: Napoli ok a Bologna

Nella clamorosa affermazione dello Spezia a San Siro, nel match valido per la 22esima giornata di Serie A, ha fatto discutere la controversa decisione dell’arbitro Serra

L’Inter resta da sola in vetta alla classifica di Serie A grazie all’inaspettato regalo dello Spezia, che vince clamorosamente a San Siro in pieno recupero grazie al gol di Gyasi. Del match si parlerà però a lungo soprattutto per la decisione dell’arbitro Serra di non applicare un chiaro vantaggio ai rossoneri – che erano andati in gol con Junior Messias – per concedere una punizione per il Milan dal limite.

Nell’altro match del tardo pomeriggio, quello tra Bologna e Napoli, convincente affermazione degli azzurri che espugnano il Dall’Ara grazie ad una doppietta di Hirving Lozano. Da segnalare il ritorno in campo di Victor Osimhen, dopo quasi due mesi di assenza.

Serie A, il tabellino di Milan-Spezia 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (25′ st Calabria), Kalulu, Gabbia, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers (12′ st Messias), Diaz (25′ st Giroud), Leao (39′ st Rebic); Ibrahimovic

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Stanga, Castillejo, Di Gesù, Maldini.

Allenatore: Pioli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (32′ st Ferrer); Maggiore (35′ st Kovalenko), Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj (13′ st Agudelo), Verde

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Sala, Sher, Antiste, Nzola, Strelec.

Allenatore: Motta

ARBITRO: Serra di Torino

MARCATORI: 46′ pt Leao (M), 19′ st Agudelo (S), 51′ st Gyasi (S)

NOTE: Al 45′ pt Hernandez (M) ha sbagliato un calcio di rigore (fuori). Ammoniti: Kalulu, Gabbia (M), Gyasi, Kiwior, Provedel, Maggiore, Bastoni (S). Recupero: 1′ pt,6′ st.

Bologna-Napoli 0-2: il tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano (22′ st Vignato), Viola (7′ st Domunguez), Svanberg, Hickey (27′ st Pyyhtia); Arnautovic (7′ st Falcinelli), Sansone (7′ st Skov Olsen)

A disposizione: Bagnolini, Bardi, Bonifazi, Stivanello, Medel, Cangiano, van Hooijdonk. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz (41′ st Ghoulam), Lobotka; Elmas (41′ st Petagna), Zielinski (35′ st Demme), Lozano (26′ st Politano); Mertens (26′ st Osimhen)

A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Vergara.

Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 20′ pt Lozano (N), 2′ st Lozano (N)

NOTE: Ammoniti: Soumaoro, Theate, Binks (B); Zielinski (N). Recupero: 1′ pt, 4′ st.