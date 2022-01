Juventus alla finestra per il big rossonero: 60 milioni di euro!

La Juventus monitora anche un big del Milan: la possibile proposta dei bianconeri e le altissime richieste di Maldini e Massara

“Mi ricorda tanto Henry, quando parte da sinistra… Deve lavorare sulla sua testa ed essere ambizioso: ha il talento per arrivare sul tetto del mondo, ma il talento da solo non basta”.

E ancora: “Si sta avvicinando al 100%, ancora non può esserlo e avrà bisogno di minutaggio. Deve lavorare con tanta ambizione: può arrivare ad essere un giocatore veramente forte nel panorama europeo e mondiale”. Negli scorsi giorni Stefano Pioli ha incoronato così Rafael Leao. L’esterno portoghese è tornato assoluto protagonista dopo l’infortunio nelle prime partite del 2022. Gol alla Roma, assist contro il Venezia e una rete, anche se involontaria, anche ieri sera in Coppa Italia. Leao è sempre più decisivo e i top club europei sono già segnalati sul giocatore in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Ma non solo.

Calciomercato Juve, occhi su Leao: cifre e dettagli

Anche la Juventus potrebbe pensare a Leao. Il club bianconero vuole rinforzare l’attacco e tra i nomi per il post Cristiano Ronaldo potrebbe spuntare anche quello del suo connazionale. Ovviamente con caratteristiche diverse rispetto a CR7, ma con un’incisività e una capacità di decidere le partite che ricordano anche l’attuale centravanti del Manchester United.

In altre parole, Leao si è già preso il Milan e potrebbe presto far parlare di sé anche in sede di calciomercato. La Juve è però avvisata: Maldini e Massara hanno già avviato i discorsi per il rinnovo del portoghese e chiedono almeno 50-60 milioni di euro per privarsi del giocatore.