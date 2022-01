Dybala non rinnova: parte l’assalto del top club europeo

La Juventus sembrerebbe vicina a perdere a parametro zero Paulo Dybala: sulle tracce dell’argentino si fionda il top club europeo

Nuovi guai in casa Juventus dopo la pesante sconfitta subita in Supercoppa contro l’Inter. I bianconeri sono stati battuti per 2-1 ai supplementari, con il gol vittoria dei nerazzurri arrivato all’ultimo minuto per una disattenzione difensiva.

Questa volta i problemi arrivano però non arrivano dal campo, ma bensì riguardano la situazione contrattuale di Paulo Dybala. L’argentino infatti a giugno vedrà scadere il proprio contratto con la ‘Vecchia Signora’, e per ora il rinnovo sembrerebbe essere una possibilità remota. Visto il valore del giocatore inevitabilmente i club europei iniziano a drizzare le antenne. Ma a mettere l’argentino nel mirino sembrerebbe essere proprio una potenza economica europea.

Dybala verso l’addio: il PSG mette nel mirino l’argentino

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe presto subire una svolta inaspettata. Il calciatore argentino ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno, ma al momento i rapporti con la società bianconera sembrerebbero non portare alla possibilità di rinnovare l’accordo. Negli ultimi anni Dybala ha sofferto diversi infortuni che gli hanno impedito di essere continuo, ma le qualità del calciatore in campo sono assolutamente indiscutibili.

Così, con l’opportunità di lasciare la Juventus a parametro zero a giugno, sulle tracce della ‘Joya’ iniziano a esserci i top club europei. In particolare, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, a mettere nel mirino Dybala sembrerebbe essere il PSG, che sarebbe alla ricerca di un sostituto di Kylian Mbappe, che in estate potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Un duro colpo per la Juventus, che perderebbe un top player a zero, e l’ennesimo colpo per il PSG.