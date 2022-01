Svolta Juventus, sprint improvviso: colpo Pogba a gennaio

Paul Pogba sarà uno dei protagonisti delle sessioni di mercato. C’è la svolta per il centrocampista francese accostato alla Juventus

La Juventus intende rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha comunicato le sue richieste alla dirigenza bianconera, pronta così ad essere protagonista sul fronte calciomercato già a partire da gennaio.

Una situazione del tutto nuova per la Juventus, che ha intenzione di tornare protagonista sul fronte mercato con profili e idee interessanti. La dirigenza bianconera è attiva già da diverse settimane per regalare colpi da urlo a Massimiliano Allegri. Uno dei nomi suggestivi, anche in vista dell’estate, è quello del centrocampista francese, Paul Pogba, seguito anche dalle big d’Europa. Un suo possibile ritorno a Torino aveva subito fatto esplodere di gioia i tifosi bianconeri, che l’hanno sostenuto anche a distanza dopo il suo trasferimento allo United.

Calciomercato Juventus, assalto del PSG per Pogba

Come svelato dal celebre programma spagnolo “El Chiringuito” il PSG starebbe preparando l’assalto vincento proprio al talentuoso giocatore del Manchester, seguito da vicino anche dalla Juventus. L’obiettivo, inoltre, sarà quello di convincere Zinedine Zidane ad accettare la panchina del club francese per il post Pochettino. Infine, la dirigenza parigina vorrebbe avere la firma dell’ex Real Madrid prima della super sfida in Champions proprio contro i “blancos”. Lo stesso club bianconero dovrebbe così virare su altri obiettivi di calciomercato, come per esempio il connazionale di Pogba, Aurélien Tchouaméni, attualmente in forza al Monaco.