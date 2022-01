Calciomercato, Allegri non lo vuole | Inter e Milan alla finestra

Lo scarso entusiasmo mostrato da Allegri per il giocatore in uscita potrebbe spingere Inter e Milan a fare un tentativo: c’è lo scoglio dell’ingaggio da superare

La lista dei giocatori insoddisfatti – o che hanno deluso le aspettative dopo che magari si erano fatti degli impotanti sacrifici economici per ingaggiarli – si allunga sempre di più. Il percorso ad ostacoli del Barcellona per esempio, che ha già cambiato il suo tecnico, potrebbe significare cessione per un giocatore arrivato da pochi mesi. E che era finito nel mirino della Juve nel corso della passata stagione.

L’attaccante, approdato in Catalogna a parametro zero, non piace però al tecnico Allegri: la dirigenza juventina aveva fatto pressioni sull’entourage del giocatore quando ancora c’era Pirlo . E soprattutto quando nessuno pensava che ci sarebbe stato l’addio di Cristiano Ronaldo. Ora le esigenze sono mutate. La Juve si tira fuori dalla corsa all’acquisto, lasciando campo al possibile assalto di Inter e Milan.

Allegri lascia campo ad Inter e Milan per Memphis Depay

L’immediato futuro di Memphis Depay si è popolato di ombre e dubbi. Già non troppo in sintonia col tecnico Xavi – l’olandese era arrivato su precisa indicazione di Ronald Koeman, poi esonerato – l’ex Lione e Manchester United paga ora la concorrenza di un big come Ferran Torres, appena arrivato dal City. Ma anche quella di Luuk De Jong, che pare finalmente essersi sbloccato in fase realizzativa. Se consideriamo che a breve tornerà anche Ansu Fati, appare chiaro come la permanenza di Depay al Barça potrebbe farsi complicata.

Sull’olandese potrebbero a breve piombare Inter e Milan, da tempo interessate al giocatore. C’è da superare il solito scoglio legato all’ingaggio del ragazzo (5 milioni annui più bonus). L’idea sarebbe la solita formula del prestito secco fino a fine anno, con eventuale diritto di riscatto da esercitare a luglio. I nerazzurri potrebbero pensarci come alternativa di lusso qualora partisse Alexis Sanchez, mentre nel caso del Milan si tratterebbe di un giocatore che potrebbe venire a fare il titolare nella batteria dei trequartisti dietro l’unica punta centrale.