Infortunio Chiesa, la Juve corre ai ripari: occasione dal Tottenham di Conte e Paratici

Infortunio Chiesa: la dirigenza della Juventus potrebbe intervenire sul mercato. Possibile prestito dal Tottenham di Conte e Paratici. Tutti i dettagli

Serata a due facce per la Juventus all’Olimpico di Roma. Da una parte l’incredibile rimonta dallo svantaggio di 3-1 con il gol decisivo di Mattia De Sciglio, dall’altra il brutto infortunio di Federico Chiesa.

L’esterno bianconero si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali e sarà costretto ad un lungo stop. Una pesantissima tegola per Massimiliano Allegri nei mesi decisivi della stagione, pieni di scontri diretti tra campionato, l’imminente Supercoppa contro l’Inter e gli ottavi di finale di Champions League. La dirigenza della Juve potrebbe così correre ai ripari nel calciomercato invernale: ecco il possibile rinforzo dal Tottenham degli ex Conte e Paratici.

Calciomercato Juventus, infortunio Chiesa: possibile rinforzo a gennaio

La prima mossa di Cherubini sarà con ogni probabilità quella di togliere dal mercato Dejan Kulusevski. Ieri lo svedese è stato decisivo all’Olimpico con la rete del momentaneo 3-3, e senza Chiesa per il classe 2000 ci sarà sicuramente maggiore spazio. I bianconeri potrebbero inoltre andare alla ricerca di un prestito secco fino al termine della stagione.

Da qui l’occasione in casa Tottenham: Steven Bergwijn, dall’arrivo in panchina di Antonio Conte, è sparito dai radar e di fatto finito sul mercato. Cherubini potrebbe così chiamare Paratici per il prestito dell’esterno olandese ex PSV. Una soluzione temporanea con il possibile inserimento di un’opzione per il riscatto.