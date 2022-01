Juventus, Icardi è più di una suggestione: si aspetta il segnale decisivo

Il nome di Mauro Icardi torna d’attualità per la Juventus. I bianconeri potrebbero tentare l’assalto decisivo all’attaccante argentino

Mauro Icardi e la Juventus, un amore che potrebbe sbocciare già a gennaio o nella finestra estiva di calciomercato. Lo conferma il giornalista Luca Momblano, volto storico di QSVS.

La Juventus è da tempo alla ricerca di un nuovo leader d’attacco. Alvaro Morata e Moise Kean finora non hanno convinto del tutto, ecco perché i bianconeri potrebbero farsi tentare dalla possibilità di ingaggiare Mauro Icardi, legato al Paris Saint-Germain da un contratto in scadenza nel 2024.

L’avventura parigina di Mauro Icardi, però, fino a questo momento è stata tutt’altro che ricca di soddisfazioni per l’attaccante nativo di Rosario: trentotto gol in ottantadue apparizioni con la maglia della formazione transalpina per Icardi il quale – secondo il noto giornalista Luca Momblano – non sarebbe al centro del progetto tecnico. “Questa cosa gli è stata detta dalla dirigenza” ha affermato Momblano nel corso di un intervento a Juventibus.

Calciomercato Juventus, Icardi e i possibili sviluppi

“C’è stata una chiacchierata per dirsi il non detto, e dentro questo dialogo è uscito anche il nome della Juventus che avrebbe chiamato i parigini” ha rivelato il giornalista, il quale ha però escluso con decisione l’ipotesi di un prestito secco, soluzione che non convincerebbe nessuna delle parti in causa.

E Mauro Icardi? L’attaccante non vuole lasciare Parigi a tutti i costi, ma allo stesso tempo sarebbe disposto a partire. “Ora si attende la mossa della Juventus, o di altri club che possono essere interessati all’attaccante. Il Psg valuta l’uscita, non per forza una cessione a titolo definitivo subito” ha spiegato Momblano, aprendo interessanti prospettive sul futuro di Mauro Icardi.