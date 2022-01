Serie A, Skriniar regala tre punti d’oro all’Inter: i nerazzurri tornano in vetta

L’Inter si riprende la vetta della Serie A piegando la Lazio grazie ai gol di due difensori: Bastoni e Skriniar regalano tre punti d’oro ai nerazzurri

In una partita fose più sofferta del previsto, in cui forse l’Inter ha risentito del lungo stop dall’attività agonistica, i nerazzurri strappano la vittoria contro la Lazio grazie ai gol di Bastoni e Skriniar. Nel mezzo, il solito Ciro Immobile aveva riportato il match in parità.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, epica rimonta della Juve a Roma: i bianconeri finiscono anche il match in 10

Grazie a questa affermazione l’undici di Inzaghi – che lamenta ancora una gara in meno – scavalca in classifica il Milan, che nel lunch-match domenicale aveva asfaltato il Venezia per 0-3.

Il tabellino di Inter-Lazio 2-1

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (32′ st Darmian), Barella (37′ st Vidal), Brozovic, Gagliardini, Perisic (37′ st Dimarco); Sanchez (28′ st Correa), Martinez (28′ st Dzeko)

A disposizione: Radu, Rovida, D’Ambrosio, Ranocchia, Sensi, Vecino, Curatolo.

Allenatore: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (35′ st Lazzari), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkvic-Savic, Cataldi (24′ st Leiva), Basic (24′ st Luis Alberto); Felipe Anderson (15′ st Zaccagni), Immobile, Pedro

A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, André Anderson, Romero, Moro, Muriqi. Allenatore: Sarri

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

MARCATORI: 30′ pt Bastoni (I), 35′ pt Immobile (L), 22′ st Skriniar (I)

NOTE: Ammoniti: Vidal (I), Luiz Felipe, Basic, Radu, Zaccagni (L). Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Serie A, Verona-Salernitana 1-2: il tabellino

Nel’altro match serale di giornata, colpaccio della Salernitana al Bentegodi di Verona: i campani si impongono 1-2 grazie alle reti di Djuric e Kastanos. Di Lazovic ad inizio ripresa la rete degli scaligeri.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale (dal 40′ s.t. Tameze), Gunter, Ceccherini; Depaoli (dal 14′ s.t. Barak), Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone (dal 14′ s.t. Kalinic).

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Veseli (dal 40′ s.t. Kechrida), Gagliolo; Kastanos, Zortea (dal 26′ s.t. Carri), Coulibaly M (dal 31′ s.t. Capezzi), Di Tacchio, Jaroszynski; Gondo (dal 31′ s.t. Bonazzoli), Djuric.

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 29′ p.t. Djuric (rig.), 18′ s.t. Lazovic, 25′ s.t. Kastanos

Ammoniti: 31′ p.t. Kastanos (S), 36′ Gyomber (S), 44′ s.t. TAcchio (S), 48′ s.t. Guenter (V)

Espulsi: 44′ s.t. Ilic