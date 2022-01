L’arrivo di Xavi ha avviato la ricostruzione in casa Barcellona. I blaugrana insidiano Juventus, Inter e Milan sul mercato ma non tutte le trattative finiscono per penalizzare i club italiani

L’imminente avvio della sessione invernale di calciomercato alimenta le trattative e i sogni di mercato della squadre italiane. In Serie A sono le milanesi a primeggiare, con l’Inter prima in vantaggio di quattro lunghezze dai cugini del Milan. Resta indietro la Juventus, quinta con 12 punti in ritardo rispetto ai nerazzurri. Il destino dei tre club si incrocia con quello del Barcellona, in piena ricostruzione dopo l’arrivo di Xavi.

Partendo dall’acquisto di Ferran Torres per arrivare all’interesse per de Ligt, i blaugrana hanno degli obiettivi in comune con le tre big della Serie A. Lo spagnolo, arrivato dal Manchester City, ha liberato la strada al Milan per Ziyech. Ora i rossoneri potranno riprovare l’assalto al centrocampista offensivo del Chelsea.

Per quanto riguarda Juventus e Inter invece, ci sono almeno due giocatori per i quali le strade potrebbero intrecciarsi con quelle del Barcellona: Wijnaldum e De Ligt. Il rifiuto da parte di Xavi del centrocampista del Psg è di fatto un assist per nerazzurri e bianconeri. Senza la concorrenza del Barca, Marotta e Cherubini potrebbero avere la strada spianata per l’ingaggio del mediano olandese classe 1990.

Calciomercato, no a Cavani e Christensen sì a de Ligt: il destino di Xavi si intreccia con quello di Juventus e Milan

Su de Ligt il discorso è diverso. Xavi è stregato dal talento del difensore bianconero, già vicino al Barcellona prima di arrivare a Torino. Il tecnico spagnolo lo preferisce a Christensen, centrale del Chelsea sul quale può continuare invece a puntare il Milan.

L’ultimo intreccio tra le big della Serie A e i blaugrana riguarda Cavani. Il centravanti del Manchester United, autore di due reti in Premier League in questa stagione, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. A febbraio compirà 35 anni, motivo per il quale Xavi preferirebbe non ingaggiarlo.