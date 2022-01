Inter, un altro big può dire addio: tutta ‘colpa’ di Lukaku

Lukaku è destinato a lasciare il Chelsea a fine stagione, ma non per far ritorno all’Inter. L’addio del belga ai Blues può danneggiare gli stessi nerazzurri

Le scuse ufficiali sono servite solo a gettare un po’ d’acqua sul fuoco, ma ormai il rapporto tra Lukaku e il Chelsea, tra il belga stesso e Tuchel si è deteriorato. Definitivamente, con l’addio del centravanti rimandato solo al termine della stagione.

Il tecnico dei ‘Blues’ lo ha reintegrato dopo l’esclusione col Liverpool, seppur con poca convinzione. Del resto la squadra, e viene da chiedersi perché si sia speso tanto per il suo acquisto, sembra funzionare meglio senza Lukaku, il quale a Londra ha perso anche quella esplosività decisiva nel trascinare l’Inter di Conte alla conquista dello Scudetto.

Lukaku e il Chelsea, un divorzio ormai annunciato che a meno di sorprese avverà nel prossimo calciomercato estivo. Niente ritorno a Milano, però, per il classe ’93, il cui stipendio vicino ai 14 milioni, bonus inclusi, è del tutto fuori dalla portata del club di viale della Liberazione. Per il numero 9 dei londinesi si parla adesso di un possibile approdo al Paris Saint-Germain, come sostituto di un Mbappe destinato al Real Madrid.

I parigini potrebbero mettere sul piatto circa 90 milioni di euro, venticinque in meno di quelli spesi da Abramovich l’estate passata per strapparlo a Suning.

Niente Inter per Lukaku, ma la sua partenza dal Chelsea rischia di arrecare un ‘danno’ ai nerazzurri. I ‘Blues’, infatti, potrebbero pensare di rimpiazzarlo con Lautaro Martinez, suo partner d’attacco a Milano e ancora oggi grande amico. L’argentino è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi e ha da poco rinnovato fino al 2026 diventando il calciatore più pagato dell’intera rosa coi suoi 6 milioni di euro netti più 1 di bonus.

Calciomercato Inter, Lukaku spinge Lautaro al Chelsea

L’Inter non ha nei piani la vendita del suo numero 10, ma con la conferma della famiglia Zhang al timone della società e l’annessa impossibilità della proprietà cinese di esportare capitali all’estero e quindi di finanziare la gestione anche solo ordinaria della stessa, ecco che il management sarebbe costretto a sacrificare almeno un altro big come avvenuto l’estate passata con Hakimi e proprio Lukaku. In tal caso il ‘Toro’, per caratteristiche molto congeniale al gioco di Tuchel, sarebbe uno dei principali indiziati a fare le valigie. Per lui il Chelsea potrebbe arrivare a offrire sugli 80 milioni di euro.