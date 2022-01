La Juventus di Massimiliano Allegri segue con attenzione il futuro di William Carvalho, centrocampista del Real Betis: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri ha centrato una vittoria pesantissima in casa della Roma di Josè Mourinho.

I bianconeri, che erano arrivati addirittura in svantaggio di due gol, hanno completato all’Olimpico una rimonta di assoluto valore anche in vista della corsa per un posto in Champions League. La Juventus si trova infatti ora a tre punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma con una gara in più disputata. La prossima giornata di campionato vedrà però i nerazzurri impegnati al Gewiss Stadium contro l’Inter di Simone Inzaghi, attualmente prima in classifica e reduce dalla pesante vittoria a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Nonostante i tre punti ottenuti contro la squadra di Mourinho, in casa Juventus restano i problemi che non sembrano andare verso una risoluzione. Il primo è sicuramente quello legato al centrocampo: la Vecchia Signora continua a non avere un mediano di ruolo in grado di fare da frangiflutti, ma che sappia anche impostare e dettare i ritmi del gioco della sua squadra. Attenzione, in vista della finestra di calciomercato invernale, al nome di William Carvalho, centrocampista portoghese del Real Betis.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Milan, Botman obiettivo complicato: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Serie A, epica rimonta della Juve a Roma: i bianconeri finiscono anche il match in 10

Calciomercato Juventus, obiettivo William Carvalho: i dettagli

William Carvalho, centrocampista centrale del Betis, potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri che, con il giocatore lusitano, avrebbe un elemento di qualità ed esperienza all’interno dell’organico. Il nazionale portoghese è un classe 1992 ed ha un valore di mercato di poco superiore ai 10 milioni di euro. C’è però una carta a favore della Juventus: la durata del contratto, in scadenza nel 2023 con la casacca del Real Betis.