Vlahovic-Juve, tutto deciso | Operazione ‘impossibile’

Dusan Vlahovic è sempre nei pensieri della Juve: i termini di un’operazione impossibile vengono snocciolati stamane dal quotidiano Repubblica

Già era nei pensieri di Allegri la scorsa estate, Dusan Vlahovic. Figuriamoci ora che l’attaccante serbo è definitvamente esploso con continuità, assurgendo alla figura di capocannoniere del massimo campionato. E soprattutto dopo che lo staff tecnico bianconero si è accorto del vuoto offensivo lasciato dall’addio di CR7.

La strada per arrivare al formidabile centravanti serbo però, è irta di difficoltà. Alla già nutrita concorrenza di club italiani e stranieri si aggiungono infatti i difficili rapporti col club di Rocco Commisso, già indispettito dall’affare Chiesa della scorsa stagione. In più l’aspra rivalità con la società toscana – e con la sua piazza – non favorisce certo lo svolgersi della trattativa.

Juventus, la pista Vlahovic per ora resta un sogno

A mettere un punto quasi definitivo sui pindarici voli di mercato bianconeri ci ha pensato quest’oggi il quotidiano Repubblica. Che ha analizzato la situazione da un punto di vista economico, stroncando le velleità juventine di arrivare ad un profilo che sarà conteso a suon di decine di milioni dai maggiori top club europei. A meno di clamorose novità, la situazione non appare facilmente districabile.

Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, il club bianconero non sarebbe in grado di soddisfare nè le richieste dei viola, che chiedono non meno di 60 milioni di euro per il cartellino, nè quelle dello stesso attaccante, che avrebbe chiesto uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. L’idea di Cherubini e Nedved di offrire alla Viola delle contropartite tecniche avrebbe già trovato la ferma opposizione della dirigenza toscana. Intenzionata ad incassare cash quanto più possibile dalla cessione del suo gioiello.