Calciomercato Milan, assist da Allegri: arriva la stella

Il Milan può provare il colpaccio già nel calciomercato di gennaio: il gioiello può arrivare anche grazie alla Juventus

Manca poco al ritorno in campo dopo la sosta natalizia ed il Milan si prepara ad affrontare la Roma di Josè Mourinho, in un match che può significare tanto nella rincorsa dei rossoneri al vertice della Serie A occupato dall’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ vi sono diverse priorità tanto per gennaio quanto per giugno. In tal senso, uno dei primi passi che Maldini e Massara hanno intenzione di compiere è quello di scovare un nuovo attaccante che possa affiancare e all’occorrenza sostituire Giroud, Ibrahimovic e Leao.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il big è in vendita: assalto in casa Chelsea

Con Pellegri che ha deluso non vedendo quasi mai il campo, sono diverse le opzioni sul taccuino dei dirigenti milanisti. In tal senso, il prossimo bomber di Pioli potrebbe arrivare, indirettamente, anche grazie alla Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha deciso di scaricare Alvaro Morata, non riscattandolo dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo saluterà con ogni probabilità già nelle prossime settimane e l’opzione più calda resta quella iberica: si tratta del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Ultimatum per il rinnovo: Juventus, Inter e Milan pronte all’assalto

Milan, ecco il colpaccio ‘grazie’ a Morata

Xavi ha ormai puntato l’ex punta del Real Madrid che potrebbe quindi spingere Laporta a cedere uno dei suoi attaccanti per far posto a Morata. Ed è in questo scenario che può inserirsi il Milan, tentando un approccio già nelle prossime settimane per Memphis Depay. L’attaccante olandese, arrivato in Catalogna gratis dopo aver esaurito il contratto con il Lione, è attualmente infortunato ma il rientro in campo parrebbe imminente.

Se Morata dovesse effettivamente trasferirsi alla corte di Xavi già nelle prossime settimane, l’ex PSV e Lione allora potrebbe anche decidere di partire per giocare con continuità. 8 reti e 2 assist vincenti il bottino di Depay in 21 presenze con i catalani fino ad ora: il Milan, che ha valutato l’assalto la scorsa estate, ci pensa con la formula del prestito fino a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Inter e Milan: rivoluzione tra i pali, tutti i nomi

Non è da escludere che, in caso di fumata nera, i rossoneri possano ripresentarsi alla porta del Barcellona durante l’estate.