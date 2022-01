Calciomercato, l’attacco a Lukaku: “In Premier uno come tanti”

Le dichiarazioni di Romelu Lukaku hanno fatto storcere il naso a Thomas Tuchel, che l’ha messo in tribuna: la critica all’ex Inter

Può cambiare improvvisamente il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga del Chelsea ha svelato il suo malcontento ai microfoni di Sky Sport.

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea dopo le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ai microfoni di Radio Radio lo stesso giornalista Damascelli ha svelato il suo pensiero sulla vicenda: “Lukaku è un ragazzo che si è accorto di essere uno dei tanti in Premier, mentre in Serie A era il fuoriclasse. Ieri, in Chelsea-Liverpool ne abbiamo visti tanti in campo”.

L’ex centravanti dell’Inter ha rivelato di non trovarsi bene con le idee di Thomas Tuchel. Il belga si è trovato alla grande con Antonio Conte, ora alla guida del Tottenham sempre in Premier League.

Calciomercato, Lukaku verso l’addio

Una situazione limite con un prossimo incontro tra Lukaku e il manager tedesco che avverrà proprio nelle prossime ore. I due si parleranno per trovare una soluzione in vista del futuro: tutto potrebbe cambiare a breve in casa Chelsea con il futuro dell’attaccante belga già in bilico dopo il trasferimento in estate sulla base di 120 milioni di euro. L’ex centravanti dell’Inter sarebbe così pronto ad un’altra avventura suggestiva già a partire dalla sessione invernale di calciomercato.