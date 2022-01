Dalla Premier alla Premier: l’attaccante sul quale era vivo l’interesse della Juve per il dopo Morata ha scelto di restare in Inghilterra

A causa dei ricchi contratti stipulati coi club d’appartenenza, il mercato della Premier League non è mai stato un bacino comodo per le squadre italiane. La difficoltà di competere con le ricche finanze a disposizione delle società d’Oltremanica è sempre stato un paletto col quale fare i conti.

Nonostante questo, alcuni profili – anche a causa della non più giovanissima età – sono finiti nel mirino di alcune società italiane: non è un mistero che la Juve stia corteggiando Edinson Cavani, il bomber già visto in Italia con Palermo e Napoli. I bianconeri avevano messo gli occhi anche su un altro attaccante, in rotta col suo club ed attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale. Anche questo obiettivo però, pare sfumare: il giocatore avrebbe già accettato l’offerta di un’altra società di Premier League.

Aubameyang resta in Premier: destinazione Newcastle

L’attaccante gabonese Pierre Emerick Aubameyang, in forza all’Arsenal, è ormai da tempo finito nel mirino della dirigenza bianconera. Lo status di giocatore cedibile, rafforzato dalla recente rottura col tecnico Arteta che gli ha tolto i gradi di capitano escludendolo dalla rosa, rappresentava una ghiotta occasione per il club di Andrea Agnelli. Già pallino di Fabio Paratici in passato, il giocatore africano sarebbe potuto arrivare senza troppe difficoltà già in questa sessione di mercato. Peccato che un altro ricco club di Premier sia piombato con decisione sul centravanti.

Il Newcastle dello sceicco saudita Bin Salman ha deciso di partire dall’attaccante gabonese per la ricostruzione di una squadra che veleggia malinconicamente al penultio posto in classifica. La proposta di un prestito a sei mesi col successivo riscatto fissato a poco meno di 24 milioni di euro avrebbe convinto la proprietà dei Gunners ad accettare l’offerta. Il giocatore, uno dei tanti sui quali la rinnovata dirigenza dei Magpies aveva messo gli occhi, chiuderà l’accordo già in settimana. Per poi trasferirsi a Newcastle alla fine della Coppa d’Africa.