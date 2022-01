Colpo Di Maria a parametro zero: la risposta dell’Inter

L’Inter valuta le nuove mosse di calciomercato e spunta l’occasione Angel Di Maria: arriva la risposta nerazzurra

È un’annata davvero importante quella che sta vivendo l’Inter, che dopo i dubbi della scorsa estate sta andando anche meglio della scorsa stagione ed è in vetta alla classifica di Serie A con quattro punti di vantaggio sul Milan. In Champions League poi è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale che mancava da troppo tempo ed è un altro punto a favore per Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, proposto Di Maria: arriva la risposta dei nerazzurri

L’Inter ha vissuto delle feste serene per i risultati ottenuti in questi mesi, ma ora vuole guardare al futuro per pensare già ai rinforzi e intanto arriva una nuova occasione di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, sarebbe stato offerto all’Inter l’argentino Angel Di Maria.

Il classe 1988 ha il contratto in scadenza nel mese di giugno e per questo è in cerca di una nuova squadra. In passato è stato più volte vicino alla Serie A e potrebbe provare ad approdare in Italia anche questa volta. La risposta del club nerazzurro, però, sarebbe stata “non è una priorità”.

Dunque potrebbe non esserci il colpo Di Maria nei prossimi mesi da parte dell’Inter, a meno che la società non cambi idea. In questa stagione l’argentino ha collezionato tre reti nelle tredici gare disputate in Ligue 1, che si aggiungono alle tre presenze in Champions League condite da un assist.