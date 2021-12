Per Conte è sempre derby: assalto al Milan, arriva subito

Antonio Conte è sempre molto interessato ai profili della Serie A: può arrivare subito in Premier, assalto in casa Milan

Una situazione sempre in divenire per Antonio Conte, che intende rinforzare il Tottenham con innesti funzionali al suo credo tattico. Pronto l’assalto in casa Milan per il top player a centrocampo.

Come svelato dal portale spagnolo “DonBalon” Franck Kessie ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e così il centrocampista rossonero potrebbe dire addio a gennaio: l’ivoriano è pronto per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Sulle sue tracce c’era anche il forte interessamento del Real Madrid e del Manchester United, ma alla fine il Tottenham potrebbe avere la meglio come riportato anche da “Express”.

Calciomercato Milan, Kessie verso l’addio

Così lo stesso Kessie potrebbe dire subito addio al Milan anticipando la sua partenza anche a gennaio con un’offerta convincente ai rossoneri sulla base di circa 20 milioni di euro. Tutto sarà decisivo nei prossimi giorni con la decisione definitiva sull’asse Londra-Milano. Antonio Conte vorrebbe rinforzare il centrocampo del Tottenham cercando di essere protagonista nella seconda parte di stagione. Real Madrid e Manchester United ci avevano provato, ma alla fine l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, potrebbe vincere ancora una volta il derby di Milano, questa volta sul fronte calciomercato.