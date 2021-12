Ritorno di fiamma: Milan, ecco il colpo scudetto

Milan al lavoro per rinforzare la rosa di Pioli in vista del girone di ritorno: tutti i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli punta sempre più in alto e dopo essersi riconquistato la Champions League, per il 2022 mette nel mirino lo scudetto. È questo il grande obiettivo stagionale dei rossoneri dopo l’eliminazione dalle coppe europee.

Ibra e compagni non si nascondono più e ulteriore manforte potrebbe arrivare dal calciomercato. Oltre al possibile sostituto di Kjaer, infatti, a gennaio Maldini e Massara potrebbero intervenire anche sulle fasce. Castillejo resta in uscita e a causa dei problemi fisici Messias non è ancora riuscito a garantire continuità. L’emergenza infortuni potrebbe così spingere la dirigenza ad intervenire anche sulla trequarti: ecco il possibile ritorno di fiamma a parametro zero e non solo.

Calciomercato Milan, può tornare di moda Jesus Corona: tutti i dettagli

Uno dei nomi già accostati al Milan è quello di Jesus Corona, esterno del Porto avversario nella fase a gironi di Champions League. Il messicano è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato con il club portoghese.

Dal primo gennaio sarà libero di accordarsi con un’altra squadra e il Milan potrebbe subito tornare all’assalto per la firma a zero, o addirittura anticipando l’affare a gennaio con un basso conguaglio economico destinato al Porto. Maldini e Massara sono già al lavoro.