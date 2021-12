Conte vuole un super Tottenham: tre colpi in Serie A

La lista della spesa di Conte fa tappa anche in Italua: Juve, Inter e Milan nel mirino

Lo sappiamo bene, Conte è un allenatore esigente oltre che vincente. Ed è per questo che il suo piano di rilancio del Tottenham, oggi non certo all’altezza della concorrenza interna, passerà soprattutto dal calciomercato. Nella fattispecie, da quello della prossima estate.

Quella di gennaio è una sessione complicata, i grandi colpi si fanno in estate. Si fanno e vuole farli in estate il Tottenham di Conte: sulla lista della spesa del tecnico salentino presenti anche tre big della nostra Serie A.

‘Trema’ la Juventus, perché gli ‘Spurs’ puntano dritto su Dusan Vlahovic per rinforzare l’attacco, a prescindere dalla partenza o meno di Harry Kane. Il bomber serbo della Fiorentina è il prescelto dei bianconeri, nello specifico di Allegri per la maglia numero 9, ma i londinesi hanno la possibilità di accontentare Commisso con una proposta da 65 milioni di euro cash.

‘Trema’ l’Inter, l’altra grande ex di Conte, visto che per la difesa il Tottenham pensa in maniera concreta a Stefan de Vrij. Ancora in scadenza nel 2023, l’olandese vuole un aumento importante per legare il suo futuro ai nerazzurri, che a Raiola hanno comunque dato il via libera in ottica nuovo acquirente. Per Conte sarebbe l’innesto perfetto per la difesa a tre: con 30 milioni de Vrij potrebbe fare le valigie destinazione Londra.

‘Trema’ il Milan, considerato che Conte stima molto Franck Kessie.

L’ivoriano è in scadenza a giugno e ad oggi ci sono scarsissime possibilità riguardo un suo prolungamento coi rossoneri. Il Tottenham può esaudire il desiderio di Conte garantendo al centrocampista un quadriennale da 7,5 milioni netti a stagione, circa 50 lordi complessivi. 145 sarebbero i milioni che investirebbe il Tottenham, escludendo gli ingaggi di Vlahovic e de Vrij, per il triplo colpo in Serie A.