Juventus, cambio sulle fasce: ecco i nuovi terzini per Allegri

La Juventus pensa al ricambio sulle fascie. Ecco i nuovi profili che farebbero al caso giusto per Max Allegri

Dopo alti e bassi, la Juventus sembrerebbe aver trovato un equilibrio. La squadra guidata da Max Allegri ha vinto 4 delle ultime 5 partite e gira finalmente a gran velocità per raggiungere la zona Champions League, distante, oggi, ‘appena’ 4 punti.

Il tecnico bianconero chiederà però rinforzi sul mercato a gennaio. Del resto le indicazioni date durante la prima parte di stagione alla dirigenza sono chiare: il reparto terzini è da rifare. Se non completamente, quasi. Il solo Cuadrado, al momento, sembra dare garanzie sulla fascia destra, mentre a sinistra nessuno convince più di tanto. La ‘letterina’ a Babbo Natale del tecnico toscano potrebbe per questo essere un nuovo terzino per fascia. Sono diversi i nomi appetibili per la società bianconera. Allegri vorrebbe un profilo giovane, un under 25 che possa svecchiare il reparto e dare garanzie sia in fase di spinta che di contenimento.

Juventus, tutte le ipotesi per le fasce

Per la fascia destra potrebbe fare comodo uno come Pedro Porro, spagnolo classe ’99 in forza allo Sporting ma in prestito dal Manchester City, cui dovrebbe fare ritorno al termine della stagione. Altri profili che farebbe al caso giusto per la Juventus sono il francese Nordi Mukiele, classe ’97 del Lipsia, e l’argentino Nahuel Molina (’98) dell’Udinese (seguito anche dall’Inter). Per i primi due servirebbe un investimento importante, tra i 20 e i 30 milioni di euro, mentre per il calciatore dei friulani potrebbe bastare un’offerta tra i 10 e i 15.

Sul versante opposto invece i nomi da attenzionare sono Owen Wijndall, ventiduenne capitano dell’Az Alkmaar e Mathias Olivera (’97) del Getafe, per i quali occorrerebbero tra i 15 e i 16 milioni di euro. Tutti profili ideali per un cambio generazionale sulle fasce bianconere: starà alla dirigenza, sotto il suggerimento di Allegri, decidere come e quanto investire sul prossimo mercato.