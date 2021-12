Calciomercato Atalanta, arriva la fumata bianca | Operazione da 22 milioni

Dopo i numerosi infortuni patiti nella prima parte di stagione, l’Atalanta corre ai ripari concludendo un corteggiamento iniziato mesi fa

Alla fine la Dea ce l’ha fatta. Coronando un interesse che risale addirittura a due estati fa, il ds Sartori ha regalato a Gian Piero Gasperini un giocatore che era nella lista dei papabili da diverso tempo.

Il calciatore, per il quale l’Atalanta aveva ingaggiato una battaglia col Napoli, alla fine era rimasto al Sassuolo. Nonostante la prima parte di stagione non abbia visto l’esterno offensivo dare il meglio di sè, l’interesse dei bergamaschi non è mai scemato al punto da abbandonare la contesa. Approfittando dunque del relativo disimpegno delle concorrenti, la dirigenza orobica ha piazzato il colpo già per il mercato invernale di gennaio.

L’Atalanta chiude l’affare Boga: colpo da 22 milioni

Jeremie Boga è ormai a tutti gli effetti un giocatore della Dea. L’affare, chiuso sulla base di 22 milioni più bonus, verrà perfezionato nella giornata di lunedì, quando l’ivoriano è atteso a Bergamo per le visite mediche. Proprio negli ultimi giorni il dg dei neroverdi Carnevali aveva ribadito la sua irremovibilità su Boga. “25 milioni o niente”, aveva dichiarato. L’operazione è stata poi chiusa a meno, sebbene attraverso i già citati bonus, l’esborso dell’Atalanta si potrebbe avvicinare parecchio a quanto originariamente richiesto dal club emiliano.

Il Sassuolo è così riuscito nell’intento di incassare una buona cifra per un giocatore che progressivamente ha perso il posto da titolare nelle rotazioni di Dionisi, senza dover fronteggiare la necessità di cedere i vari Frattesi, Raspadori e Scamacca. Sui quali magari, a gennaio, potrebbe partire l’assalto dei grandi club: il club emiliano si è però guadagnato una posizione di vantaggio economico con una cessione remunerativa. Da questa potrebbe iniziare una campagna di rafforzamento, non di partenze eccellenti…