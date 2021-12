Calciomercato, tutti pazzi per Muriel: addio Atalanta ma resta in A

Tutti pazzi per Luis Muriel: asta in Serie A per il colombiano ma due club sono favoriti

Il girone d’andata della Serie A si è concluso (escluso il match tra Udinese e Salernitana) e già si possono fare i primi bilanci. Molte squadre, una su tutte la Fiorentina, stanno superando le aspettative di inizio stagione. Altre, invece, hanno avuto una flessione difficilmente pronosticatile, come il Napoli. Molti club di Serie A sono pronti a intervenire sul mercato in vista della sessione invernale.

Molti club di Serie A sono sulle tracce del fenomeno colombiano, Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta quest’anno non sta avendo lo stesso rendimento della stagione passata. Reduce da una stagione chiusa con 26 gol tra campionato e coppe, quest’anno ne ha realizzati appena 3 ma il suo talento continua a incantare le grandi squadre italiane ed europee. L’Inter, ad esempio, potrebbe pensare a Muriel qualora Alexis Sanchez decidesse di partire.

Il cileno ha avuto un ruolo importante lo scorso anno con Antonio Conte e anche quest’anno sta risultando altrettanto prezioso per gli schemi di Simone Inzaghi ma ha un ingaggio piuttosto pesante da sostenere per la società. Allo stesso tempo anche il Milan potrebbe pensare a Muriel per dare un’alternativa diversa a Ibrahimovic e Giroud.

Asta in Serie A per Muriel: Inter, Milan, Juve e Roma

Non solo Inter e Milan. Anche la Juventus potrebbe pensare a Luis Muriel per aumentare le qualità offensive e per colmare l’assenza di Dybala che continua a non dare garanzie fisiche. Non è da escludere un inserimento della Roma che potrebbe inserire anche delle contropartite per convincere l’Atalanta e rinforzare un reparto che sta incontrando non poche difficoltà.

Le favorite rimangono comunque Inter e Milan, soprattutto se a gennaio dovesse arrivare qualche partenza importante che garantirebbe alle società milanesi un risparmio sull’ingaggio. L’asta in Serie A per Luis Muriel è ufficialmente partita.