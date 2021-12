L’Inter mette gli occhi su un giovane talento per rinforzare l’attacco: le parole del suo agente

Sono tanti i movimenti in vista del mercato di gennaio che coinvolgono diversi club di Serie A. In particolare l’Inter è sulle tracce di un attaccante che sta facendo grandi cose in Francia, attirando l’attenzione di molti club europei.

Tanto per cambiare la Francia continua a sfornare un talento dopo l’altra. In questo caso il giocatore in questione è Jonathan David, attaccante classe 2000, nativo di Brooklyn. Il giovane 21enne sta facendo grandi cose con la maglia del Lille: 11 gol in 18 partite di Ligue1 e 3 in 6 gare di Champions League. Arrivato dal Gent per circa 27 milioni di euro, David ha già dimostrato tutto il suo talento attirando anche l’attenzione dell’Inter. In merito al futuro dell’attaccante canadese è intervenuto il suo agente, Nick Mavramara, a ‘Radio Canada’, alla luce anche delle richieste da Spagna e Inghilterra.

Inter su Jonathan David: le parole dell’agente

“Sarà la sua ultima stagione al Lille per diversi motivi. Penso che la Premier League sia una grande opzione ma gli piace molto anche la Spagna, perché ci sono giocatori molto tecnici. Questi due campionati sono una priorità per lui, ma nulla è escluso. Non si sa mai cosa può succedere con il Paris Saint-Germain o i grandi club italiani. È normale che tutti siano interessati al capocannoniere della Ligue 1, ma posso dirvi che oggi non c’è nessuna offerta ufficiale“.

L’agente ha poi aggiunto: “Non posso dire il suo prezzo oggi, dipende dal Lille. Jonathan non lo dirà, ma sa di essere uno dei migliori giovani attaccanti del mondo. C’è anche Erling Haaland che ora costa dai 75 ai 100 milioni di euro. Ci sono state offerte per 150 milioni di euro. Se vuoi far parte di quella lista di giocatori, devi imparare a gestire la pressione”.