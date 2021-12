L’Inter potrebbe mettere nel mirino Rolando Mandragora, centrocampista in forza al Torino di Ivan Juric: le ultime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il 2021, anno solare strabiliante finora per la Beneamata. I nerazzurri infatti, in questi quasi 365 giorni, sono tornati alla vittoria dello Scudetto, trofeo che mancava nella bacheca del club meneghino addirittura dal 2010. Non solo un anno strabiliante, ma anche ricco di colpi di scena. Al termine della stagione scorsa infatti, Antonio Conte ha lasciato l’Inter e, con lui, Achraf Hakimi, esterno destro marocchino approdato al PSG nell’ultima finestra estiva di calciomercato e Romelu Lukaku, centravanti belga che è tornato a giocarsi le sue carte nel Chelsea.

Tre addii, oltre all’indisposizione di Christian Eriksen, che avrebbero buttato già chiunque, ma non l’Inter che, guidata da Simone Inzaghi, si è rimessa subito in moto ed ha già ottenuto in questo campionato il titolo di campione d’inverno oltre ad una storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, traguardo che mancava alla Beneamata dal marzo del 2012. Uno degli uomini simbolo della rinascita è Marcelo Brozovic, regista croato, che però all’interno della rosa dell’Inter non ha un vero e proprio vice, che potrebbe arrivare durante la prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Inter, ecco il vice Brozovic: nome svelato

Il nome caldo, in vista della prossima estate, potrebbe essere quello di Rolando Mandragora, centrocampista sul quale il Torino ha un obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus e che finora, a causa di qualche problema fisico, ha trovato poco spazio con la maglia granata da quando è arrivato Juric. In caso di riscatto da parte del Toro, Mandragora potrebbe essere un nome spendibile per il centrocampo dell’Inter che, per arrivare al suo cartellino, sarebbe disposta a mettere sul piatto il profilo di Roberto Gagliardini, centrocampista ex Atalanta in scadenza nel 2023 con la maglia nerazzurra.