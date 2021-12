Juventus, de Ligt come Zidane: via e triplo colpo in Serie A

Matthijs de Ligt è destinato a dire addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Grazie all’olandese i bianconeri possono piazzare tre colpi

Zidane nel 2001 e de Ligt nel 2022: modus operandi identico, la stessa strategia di calciomercato che la Juventus può mettere in atto nella prossima estate.

Il francese al Real per 150 miliardi, l’olandese in Premier o in una tra Liga e Ligue 1 per magari una cifra superiore. 75-80 o addirittura 90 milioni di euro, in lire più quindi di 150 miliardi per il cartellino dell’ex capitano dell’Ajax, con il suo agente Mino Raiola già del resto al lavoro per la partenza. Destinazione Barcellona, col presidente Laporta i rapporti del procuratore di Acri sono eccellenti, Chelsea oppure Paris Saint-Germain.

Staremo a vedere, certo è che la Juve come undici anni fa potrebbe poi piazzare tre colpi in Serie A. Chiaramente non al livello di Buffon, Thuram e Nedved (il contorno fu Salas), ma tre che potrebbero far compiere ugualmente un salto di qualità alla squadra di Allegri: parliamo di Bremer, Frattesi a segno allo ‘Stadium’ quest’anno e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, triplo colpo con cessione de Ligt: Inter e Milan ko

Prendendo Bremer e Frattesi, la Juve metterebbe ko sia Inter che Milan. Per il difensore brasiliano del Torino, in scadenza a giugno 2023, Cherubini e soci potrebbero stanziare sui 15 milioni di euro, senza dimenticare la possibilità di utilizzare Pjaca o Mandragora, oppure entrambi (ora in prestito ai granata) come contropartite; per Frattesi ritentare un nuovo affare Locatelli, prestito con obbligo per un totale di 25-28 milioni sfruttando i buoni uffici col Sassuolo; per Vlahovic, infine, la spesa dei bianconeri può toccare i 60 milioni di euro cash.