Rinforzo per la Champions: assalto al Sassuolo a gennaio

Sta disputando una stagione molto positiva, il club lo vuole per la Champions League: assalto all’esterno del Sassuolo

Il Sassuolo dovrà difendersi ancora una volta dall’assalto delle big ai propri gioielli. Nei neroverdi, infatti, brilla il talento del classe 1994 Jeremy Toljan. Il terzino tedesco è tra i più in forma del club emiliano ed a gennaio potrebbe fare il salto di qualità.

Come riporta Calciomercato.it, infatti, sul ventisettenne, riscattato dal Borussia Dortmund soltanto nella passata estate, potrebbe terminare già a giugno la sua permanenza in terra neroverde, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. Interessato alle sue doti sarebbe il Siviglia di Monchi, che vorrebbe rinforzare con il numero 22 del Sassuolo la fascia destra degli spagnoli. Pista che il ds ex Roma seguirebbe a maggior ragione se dovesse arrivare il passaggio del turno in Champions League.

Sassuolo, su Toljan il Siviglia

Se da un lato c’è però un Siviglia intenzionato a rinforzarsi per la Champions e pronto ad offrire a Toljan un importante salto di qualità, dall’altro c’è un Sassuolo non intenzionato a rinunciare al proprio terzino a stagione in corso. A meno che, però, non arrivasse un’offerta importante, da almeno 6 milioni di euro. Del resto il campionato che sta disputando è importante, garantendo qualità e solidità sulla fascia per mister Dionisi.

Anche il ct della Nazionale tedesca si è accorto di lui e potrebbe convocarlo in vista delle prossime amichevoli di marzo. Oltre alla big spagnola, sull’esterno di origini statunitensi anche alcuni club della Bundesliga.