Torino-Udinese 2-1, Brekalo e Bremer regalano i tre punti | Il tabellino

Torino-Udinese è terminata con il risultato di 2-1: ecco la cronaca e il tabellino del match vinto dagli uomini di Juric

I granata tornano a vincere, per i bianconeri seconda sconfitta in 3 gare: Torino-Udinese è terminata con il risultato di 2-1. Tre punti in cassaforte per i padroni di casa, che hanno rischiato di farsi riprendere nel finale ma sono riusciti a vincere.

LEGGI ANCHE >>> Verso Chelsea-Juventus, due big dei Blues verso il forfait

A sbloccare il risultato è stato, dopo 8 minuti di gara, Josip Brekalo, sfruttando una sponda di testa di Andrea Belotti calciando di prima intenzione dalla distanza e imbucando il portiere avversario, Silvestri, all’angolino sinistro. Il raddoppio è arrivato nel secondo tempo. Dopo 3 minuti dal fischio inizio della seconda metà, infatti, Bremer ha fatto 2-0 dopo un rimpallo in area da calcio d’angolo. Pobega ha servito il compagno libero, che ha sfruttato l’occasione allungando il vantaggio. Ad accorciare, al 77′, è stato Forestieri, entrato al 59′ al posto di Pussetto. L’argentino ha calciato a giro da punizione, mettendo la palla sotto la traversa. Il risultato finale non è però cambiato: vittoria per la formazione di casa dopo 4 minuti di recupero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, possibile terremoto Giroud: gli scenari

Torino-Udinese, il tabellino del match

Marcatori: pt 8′ Brekalo, st 4′ Bremer, st 32′ Forestieri

Ammoniti: pt 16′ Molina (U), st 12′ Pereyra (U), 22′ Walace (U), 47′ Zaza (T)

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (st 25′ Zima), Bremer, Buongiorno; Aina (st 17′ Singo), Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet (st 17′ Linetty), Brekalo (st 37′ Pjaca); Belotti (st 37′ Zaza). A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Sanabria. All. Juric.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck (st 12′ Forestieri), Samir; Molina, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto (st 12′ Arslan), Deulofeu (st 37′ Samardzic); Beto. A disp. Padelli, Carnelos, De Maio, Soppy, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Nestorovski, Success. All. Gotti.