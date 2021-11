Olivier Giroud, centravanti francese del Milan di Stefano Pioli, potrebbe anche lasciare Milano nella prossima estate di calciomercato: le ultime sui rossoneri

Dopo quasi tre mesi intensi di gare e sfide, intervallati dalle soste per le nazionali, il Milan di Stefano Pioli è stato sconfitto per la prima volta nel campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, che continuano ad occupare il primo posto in classifica, sono stati infatti battuti dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano che, prima della pausa, aveva pagato dazio in trasferta in casa della Juventus di Massimiliano Allegri. Ben 4 gol subiti dal Milan di Pioli nei quali molte sono state colpe attribuibili al reparto difensivo, senza dimenticare la pesante assenza per infortunio di Fikayo Tomori, difensore centrale inglese del Diavolo.

In attacco invece, sono arrivati molti gol, con il Milan che continua ad essere lanciato dal suo totem, il sempreverde Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese, nonostante la sconfitta, è stato autore di una super doppietta e protagonista che, a lungo andare, potrebbe mettere un po’ in ombra quelle che sono le prestazioni di Olivier Giroud, centravanti francese arrivato nell’ultima finestra estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Tesoretto Champions per il colpo in attacco: l’idea della Juventus

LEGGI ANCHE>>> Real Madrid, si ribella ad Ancelotti | Occasione per le italiane

Calciomercato Milan, dubbio Giroud: le ultime

Questo inizio di stagione di Olivier Giroud è stato segnato dal Covid e da qualche problemino alla schiena che hanno portato il francese a non rendere al meglio delle proprie possibilità. L’ex giocatore del Chelsea, in vista della prossima stagione e se lo spartito non dovesse cambiare, potrebbe anche decidere di dire addio dopo un’annata in rossonero, visto il contratto in scadenza nel 2023 e la volontà, almeno per ora, di Zlatan Ibrahimovic di restare ancora per un’altra stagione con la maglia del Milan.