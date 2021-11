Dalla Juventus al Milan: l’ultima idea di Maldini e Massara

Milan a caccia di rinforzi: la possibile idea in casa Juventus. Tutte le cifre e i dettagli dell’eventuale affare

È arrivata a Firenze la prima sconfitta in campionato del Milan di Stefano Pioli. Vlahovic e compagni hanno steso i rossoneri nonostante il tentativo di rimonta guidato da Zlatan Ibrahimovic.

Una partita che è stata decisa anche da infortuni difensivi, come quello di Tatarusanu e Gabbia in occasione del gol di Duncan. In generale, il sostituto dell’infortunato Tomori ha sofferto tremendamente Dusan Vlahovic, dimostrandosi non all’altezza della situazione. Non è dunque da escludere che nella prossima sessione di calciomercato invernale la dirigenza del Milan possa tornare alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare a Tomori, Kjaer e Romagnoli. L’ipotesi in casa Juventus.

Calciomercato Milan, idea Rugani: tutti i dettagli

Maldini e Massara potrebbero così tornare sul mercato anche per il quarto centrale difensivo: una possibile occasione è rappresentata da Daniele Rugani. Il giocatore della Juventus ha pochissimo spazio in bianconero e il Milan potrebbe fare un tentativo già a gennaio.

La prospettiva di trovare maggiore spazio, anche se non da titolare, in un’altra big della Serie A potrebbe tentare Rugani, già accostato in passato alla squadra rossonera. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 per una valutazione di massimo 10 milioni di euro. Il Milan è alla finestra.