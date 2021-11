Verso Chelsea-Juventus, due big dei Blues verso il forfait

Due big del Chelsea rischiano seriamente di non esserci per il big match di Londra contro la Juventus

Domani Juventus e Chelsea si sfidano per il primo posto nel girone H di Champions League. I bianconeri hanno 3 punti in più rispetto ai campioni d’Europa in carica e domani saranno ospiti allo Stamford Bridge.

Massimiliano Allegri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Thomas Tuchel, invece, rischia di non poter avere a disposizione due big. Si tratta di Mateo Kovacic e Kai Havertz. Entrambi sono alle prese con dei guai fisici. L’ex Inter e Real Madrid ha saltato le ultime 4 gare dei Blues per un problema al tendine del ginocchio. Anche il tedesco ex Leverkusen ha rimediato un problema simile in Premier contro il Leicester e potrebbe non recuperare per il big match contro la Juventus.

Kovacic e Havertz verso il forfait contro la Juventus

Tuchel ha parlato in conferenza del problema di Haverz: “Ha sentito un po’ di tensione nei muscoli posteriori della coscia, quindi l’abbiamo tolto e abbiamo qualche dubbio sulla sua presenza”.

Havertz non si è presentato per la sessione pomeridiana, un segnale negativo per il Chelsea in vista della gara di Champions. Anche Kovacic non sarà della partita.