Doppia pista per il futuro di Ronaldo | E spunta un clamoroso retroscena

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio allo United, doppia pista per il futuro dell’asso portoghese: spunta un clamoroso retroscena

Cristiano Ronaldo se l’era sicuramente immaginato diverso il romantico ritorno al Manchester United. La situazione attuale, infatti, non lo soddisfa minimamente. I ‘Red Devils’ sono ottavi in classifica in Premier League, lontani 12 punti dalla vetta occupata dal Chelsea e 6 dal West Ham quarto.

Nell’ultima gara sono usciti sconfitti 4-1 per mano del Watford. Un risultato pesantissimo che ha convinto la società a esonerare Solskjaer, con cui proprio Ronaldo non aveva instaurato un buon rapporto. Se lo scenario non dovesse migliorare, CR7 potrebbe addirittura fare le valigie la prossima estate e tentare una nuova avventura. In questo senso, potrebbe allettarlo un ritorno da re allo Sporting Club de Portugal, club che ha scommesso su di lui lanciandolo verso una meravigliosa carriera. Un’altra possibilità, poi, sarebbe l’MLS in America. Nel frattempo, spunta un clamoroso retroscena.

LEGGI ANCHE>>> Tesoretto Champions per il colpo in attacco: l’idea della Juventus

Ronaldo, clamoroso retroscena

L’affare Ronaldo-United non è stato liscio e privo di rischi. Stando a quanto riferisce ‘Talksport’, il campione di Madeira avrebbe praticamente detto ai Red Devils “se non mi firmi vado al City“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Roma, sirene inglesi per Zaniolo: scambio più cash

I rivali guidati da Guardiola erano in corsa per assicurarsi il cartellino del fuoriclasse dalla Juventus e Ronaldo, a quanto pare, avrebbe accettato quell’opzione, nonostante il forte legame con lo United.