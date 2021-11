Calciomercato Roma, sirene inglesi per Zaniolo: scambio più cash

La Roma vince con il Genoa ma Zaniolo resta ancora in panchina. Per lui ci sono delle sirene inglesi che potrebbero far vacillare Tiago Pinto La Roma è tornata a vincere nella trasferta di Genova. I rossoblu del neo arrivato Shevchenko, non sono riusciti a fermare la freschezza del giovane Felix Afena, entrato in campo al 74′ e autore di una doppietta. Josè Mourinho lo ha preferito a Nicolò Zaniolo, rimasto invece in panchina per tutti i novanta minuti. LEGGI ANCHE >>> Genoa-Roma 0-2: una doppietta del baby Afena-Gyan rilancia Mourinho

Il trequartista giallorosso ha giocato in 15 partite in questo avvio di stagione. La panchina di Genova ha messo in luce la scarsa considerazione che lo Special One ha di lui, almeno per quanto riguarda questo momento. Il Manchester United potrebbe approfittare della situazione, portando Zaniolo in Premier League già a gennaio, sperando che sia lui l’uomo giusto per risollevare la classifica. I Red Devils hanno un asso nella manica per convincere Tiago Pinto.

dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili TWITTER e INSTAGRAM! Per restare aggiornato esu tutte le, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK

Calciomercato Roma, la carta dello United per arrivare a Zaniolo

La Roma è a caccia di un terzino. L’infortunio di Spinazzola e il rendimento altalenante degli altri, obbliga Tiago Pinto a rinforzarsi sulla fascia per gennaio per provare ad entrare tra le prime quattro del campionato.

Il Manchester United, a conoscenza della situazione, potrebbe offrire ai giallorossi Dalot più cash per arrivare a Zaniolo. Il terzino 22enne ha dimostrato il suo valore nella passata stagione al Milan, dove ha raccolto 33 presenze, due gol e tre assist.