Milan, “Ibrahimovic è un problema”: l’attacco dopo il ko di Firenze

Primo ko stagionale per il Milan di Pioli. Luci e ombre per Zlatan Ibrahimovic. Il commento del giornalista Garanzini

Dopo aver pareggiato nella scorsa giornata, Milan e Napoli si ripetono anche nel tredicesimo turno di Serie A, perdendo rispettivamente con Fiorentina e Inter. Due risultati che accorciano notevolmente la classifica e portano l’Inter a sole quattro lunghezze dalla coppia in vetta. A Pioli non è bastata la doppietta di Ibrahimovic, autore di cinque reti in sette partite di campionato.

L’attaccante svedese aveva portato i rossoneri dal 3-0 al 3-2 in soli cinque minuti. I suoi gol sono stati vanificati dalla rete di Vlahovic al 85′, che di fatto ha chiuso il match. Gigi Garanzini ha commentato la sconfitta di Firenze, focalizzandosi in particolare sulla prestazione contradditoria di Ibrahimovic: “Ibra è stato il protagonista assoluto del finale di partita dopo che il Milan si era dissolto.” Il primo tempo del rossonero non è invece piaciuto al giornalista.

Milan, Garanzini critica le prestazioni di Ibrahimovic

Garanzini non ha gradito la prestazione di Ibrahimovic a Firenze, nonostante la doppietta e il palo che ha scaturito l’autorete di Venuti nel finale. Il giornalista ha scritto su La Stampa di essere rimasto deluso dal primo tempo dello svedese: “Nel primo tempo è stato pessimo, quando al Milan, a tratti eccellente, sarebbe servito come il pane il suo valore aggiunto.”

Il giornalista de La Stampa ritiene che la stessa cosa sia accaduta anche con la Svezia: “Non è la prima volta che succede ultimamente, Nazionale compresa. Questo potrebbe essere un problema in più.”