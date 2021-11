Juventus-Chelsea, i convocati di Allegri: dubbio Kean o Morata

Match di Champions League contro il Chelsea per la Juventus, fondamentale per il primo posto nel girone: Allegri col dubbio in attacco

Champions League che vede la Juventus aver già strappato il pass per gli ottavi, ma che per il primo posto nel girone dovrà strappare almeno un punto al Chelsea domani a Londra.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha svelato il proprio dubbio in attacco, senza lasciar trasparire chi tra Kean e Morata partirà titolare: “O giocherà Morata o giocherà Kean. Quest’ultimo a Roma quando è entrato ha fatto bene, ma anche Morata l’ha fatto”. Con lui c’era anche Matthijs de Ligt, che ha svelato la sua voglia di vincere la Champions con la Juventus: “È il sogno di tutti, ma non sarà facile. Dobbiamo lavorare duro e dare il massimo in campo”. Nel frattempo il tecnico ha diramato le convocazioni ufficiali, con Dybala e Alex Sandro che saranno a disposizione:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter;

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean.