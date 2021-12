Juventus, sfuma il bomber: arriva la decisione del top club

La Juventus perde un obiettivo per l’attacco: arriva la decisione del top club riguardo la permanenza del bomber

È un periodo complicato quello che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi in questi mesi e ora sta provando a rialzarsi per raggiungere quantomeno le prime quattro posizioni in classifica che equivarrebbero alla qualificazione in Champions League. Sembra andata ormai invece la lotta per lo scudetto visto che dista ormai ben dodici punti.

LEGGI ANCHE >>> “Milinkovic sacrificato”: Lotito accontenta Sarri, che affare

Juventus, sfuma l’obiettivo Cavani: la decisione del Manchester United

I bianconeri sanno che qualcosa non sta funzionando e per questo lavorano anche per programmare il futuro. Nel mirino della società c’è un nuovo attaccante considerando che Morata e Kean non stanno impressionando in questi mesi. Nel mirino c’è Edinson Cavani ma per l’uruguaiano non sembra facile.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, le ultime sul ritorno di Fonseca

Secondo quanto riportato dal ‘DailyMail’, infatti, la Juventus potrebbe dire addio all’obiettivo dal Manchester United. I ‘Red Devils’ avrebbero deciso di trattenere Edinson Cavani e per questo per lui è sempre più lontano il ritorno in Serie A. Il calciatore uruguaiano dovrebbe restare in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Milan sotto accusa, rossoneri nel mirino: bocciatura pesante

Per la Juventus dunque salta un obiettivo per l’attacco e ora si dovrà lavorare per cercare nuovi bomber in queste settimane.