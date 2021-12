Calciomercato, idee in panchina: Pirlo può volare da Balotelli

Andrea Pirlo non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina prestigiosa: idea suggestiva insieme all’altro italiano

Saranno settimane intense anche per quanto riguarda il calciomercato degli allenatori. Andrea Pirlo è voglioso di ricominciare una nuova avventura dopo l’esonero da parte della Juventus: al momento c’è una grande suggestione in ottica futura.

In Turchia Mario Balotelli si sta mettendo in luce con l’Adana, ma nel campionato turco ci sono tanti giocatori italiani vogliosi di tornare protagonisti o vecchie conoscenze della Serie A. Così l’idea Fenerbahce potrebbe essere un’occasione in ottica futura per l’ex allenatore della Juventus, ma c’è ancora il legame contrattuale con il club bianconero e così attenderà altre proposte in vista della prossima stagione. Discorso, invece, diverso per l’ex tecnico del Torino, Marco Giampaolo, che è ormai fermo da mesi dopo la brutta avventura alla guida della compagine granata.

Calciomercato, Pirlo pronto a tornare protagonista

Lo stesso allenatore bresciano è stato accostato anche a diverse compagini di Serie A sia in estate che nelle ultime settimane. Anche la Sampdoria aveva pensato a lui così come lo Spezia, che non sta attraversando un ottimo momento di forma con Thiago Motta. Un nuovo possibile inizio in ottica futura per dimenticare l’esonero alla Juventus, ma la situazione contrattuale non lo avvantaggia.