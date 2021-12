Scambio stellare tra Barcellona e Bayern: l’ex Juventus beffa i bianconeri

La Juventus continua a seguire con interesse uno dei calciatori del Barcellona, ma la beffa potrebbe arrivare nello scambio con un ex

Il calciomercato è pronto già ad infiammarsi, con la sessione invernale ormai alle porte. La Juventus infatti continua a cercare rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri che in questo inizio di stagione ha mostrato diverse lacune, come la posizione in classifica e i risultati ottenuti dimostrano.

Nel mirino dei bianconeri continua a esserci Ousmane Dembele, talento di proprietà del Barcellona che a causa di diversi infortuni in questa stagione è sceso in campo solamente in sei occasioni e che nel 2022 vedrà scadere il contratto con il club spagnolo. Ma a beffare la Juventus potrebbe essere il Bayern Monaco, con il club tedesco che potrebbe mettere sul piatto proprio un ex bianconero.

Juventus, addio Dembele: scambio Barcellona-Bayern Monaco

La Juventus si prepara a dire addio a uno degli obiettivi di mercato. Infatti Ousmane Dembele potrebbe sì lasciare il Barcellona, ma per approdare al Bayern Monaco. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il club tedesco avrebbe messo nel mirino l’esterno francese, e per anticipare la concorrenza potrebbe proporre uno scambio a gennaio.

Sul piatto potrebbero infatti mettere il cartellino di Kingsley Coman, ex Juventus che non trova abbastanza spazio nel club bavarese. Il francese avrebbe il contratto in scadenza nel 2023, così si potrebbe anticipare i tempi per entrambi i club con uno scambio tra i due talenti francesi, che oltretutto befferebbe la Juventus.