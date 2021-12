Rivelazione Ronaldo, il messaggio che non ti aspetti: che risposta

Ecco il siparietto tra il giornalista britannico e Cristiano Ronaldo nel pre e post partita tra United e Arsenal

Un giornalista inglese rivela un retroscena su Cristiano Ronaldo, avvenuto prima e dopo la partita tra Manchester United e Arsenal dove il portoghese ha poi deciso la vittoria dei Red Devils con una doppietta.

Il giornalista in questione è il direttore del Daily Mirror, Piers Morgan che, come riportato da ‘talksport.com’, ha rivelato di aver invitato Cristiano Ronaldo a non segnare contro l’Arsenal, la squadra del cuore di Morgan. Quest’ultimo aveva già intervistato CR7 in passato, stringendoci un rapporto confidenziale, tanto da inviargli un messaggio prima della partita tra United e Gunners con scritto “Per favore non segnare contro di noi”. Il giornalista, però, non ha ricevuto alcuna risposta prima della partita.

La risposta di Ronaldo a Morgan nel post-partita

La risposta del campione portoghese è arrivata, però, al termine del big match di Premier con un messaggio che recitava “Scusa”. Morgan, però, ha precisato che oltre alla parola scusa nel messaggio c’era anche un emoji con una faccia che ride. Un chiaro segno di presa in giro verso l’amico giornalista vista la doppietta decisiva che ha decretato la vittoria del Manchester United.