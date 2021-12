Serie A, Venezia-Juventus 1-1: Aramu ferma Allegri

Altro passo falso della Juventus, che non va oltre al pareggio con il Venezia di Zanetti: Aramu risponde a Morata e ferma Allegri

“D’ora in avanti non possiamo più sbagliare”. Così aveva parlato Allegri di recente, ma un nuovo passo (l’ennesimo) falso è arrivato. La Juventus non riesce ad andare oltre al pareggio contro il Venezia di Paolo Zanetti. Solo un punto per i bianconeri, che nel primo tempo erano andati in vantaggio con Morata, abile sottoporta a battere Romero.

Nella ripresa, però, i padroni di casa scendono in campo con un piglio diverso e trovano il pareggio con Aramu, che scarica il sinistro nell’angolo basso, trafiggendo la porta presieduta da Szczesny. Al minuto 63 si accendono gli animi bianconeri per il mancato secondo giallo da parte dell’arbitro Valeri ad Ampadu, dopo un fallo tattico del centrocampista arancioneroverde. La ‘Vecchia Signora’ tenta invana di agguantare il raddoppio e, come se non bastasse, perde nuovamente Dybala per infortunio. Ora il quarto posto può allontanarsi ulteriormente.

LEGGI ANCHE>>> Guardiola spaventa la Juventus: prima la cessione poi l’assalto a Chiesa

Serie A, Venezia-Juventus 1-1: tabellino e classifica

Di seguito il tabellino della gara e la classifica.

LEGGI ANCHE>>> Non ha convinto Xavi, piomba la Juventus | Pronto per gennaio

Venezia-Juventus 1-1: 32′ Morata (J), 55′ Aramu (V)

CLASSIFICA Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina* 30, Juventus* 28, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria* 18, Udinese, Venezia* 16, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa* 10, Salernitana* 8.

*Una partita in più