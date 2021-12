Guardiola spaventa la Juventus: prima la cessione poi l’assalto a Chiesa

La Juventus continua a doversi difendere dagli attacchi delle big europee per Chiesa: questa volta potrebbe essere Guardiola a spaventare i bianconeri

Il calciomercato è sempre pronto infiammarsi, anche quando le sessioni per i trasferimenti non sono ancora aperte. Ovviamente in casa Juventus il mirino lo puntano diversi club europei, visto il momento negativo dei bianconeri e una rosa comunque di ottima qualità.

Il giocatore che fa più gola ai top club sicuramente è Federico Chiesa, fresco campione d’Europa con l’Italia, che in questo inizio di stagione, complice anche la situazione complessiva della squadra, non è riuscito a dare il meglio. A mettere il mirino su di lui potrebbe essere in particolare Pep Guardiola, che vista la probabile cessione di uno dei suoi esterni potrebbe pensare di sostituirlo proprio con l’ex Fiorentina, anche se la Juventus non farà sconti.

Ferran Torres verso il Barcellona: Guardiola pensa a Chiesa come erede

Pep Guardiola è pronto le fasce della propria squadra. Infatti il Manchester City sembrerebbe vicino a dire addio a Ferran Torres, esterno arrivato dal Valencia lo scorso anno ma che non ha mai convinto a pieno con i ‘Citizens’. Lo spagnolo potrebbe dunque tornare in patria per indossare la maglia del Barcellona, ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni più bonus.

Così il club inglese per sostituire l’esterno spagnolo potrebbe aver messo gli occhi su Federico Chiesa. Certo i 45 milioni non basteranno per arrivare all’esterno italiano, anzi, ce ne vorranno più del doppio. Infatti la Juventus per il suo top player non farà sicuramente sconti, chiedendo almeno 100 milioni. Poi la palla passerà al Manchester City, che in caso di un’offerta a tre cifre farebbe vacillare i bianconeri.