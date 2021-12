Venezia-Juventus, Allegri lo perde subito: altro infortunio

Arriva un’altra tegola per Allergi durante la gara della Juventus con il Venezia: il tecnico lo perde subito, nuovo infortunio e cambio

In questi minuti la Juventus è impegnata nell’insidiosa trasferta di Venezia. Un match da non sottovalutare, soprattutto considerando che i bianconeri da qui in avanti non potranno più sbagliare in campionato. Il risultato per ora sorride alla ‘Vecchia Signora’, andata in vantaggio 1-0 grazia al gol di Morata.

Sono arrivate, però, nuove brutte notizie per Allegri sul fronte infortuni. Il tecnico livornese è stato costretto a sostituire Paulo Dybala al minuto 11 del primo tempo a causa di un problema muscolare al ginocchio destro.

Venezia-Juventus, nuovo stop per Dybala: sostituito

La ‘Joya’ ha capito subito che non era un problema da poco e ha chiesto immediatamente il cambio, avvenuto subito dopo con Kaio Jorge. L’ex Palermo, successivamente fasciato nella zona interessata, è uscito dal campo visibilmente amareggiato e scuotendo la testa.

Si teme un qualcosa di serio. Nelle prossime ore verrà chiarita l’entità tramite gli accertamenti del caso.