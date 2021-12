Venezia-Juventus, furia bianconera: ecco cosa è successo

Furia dei bianconeri durante il match Venezia-Juventus: Allegri e i suoi uomini hanno protestato con l’arbitro, ecco cosa è successo

Si sono accesi gli animi nel finale di Venezia-Juventus. La squadra di Allegri, andata in vantaggio nel primo tempo con Morata, si è fatta recuperare da Aramu nella ripresa. Al minuto 63 i bianconeri hanno protestato per via di una decisione dubbia da parte dell’arbitro Valeri.

Il centrocampista arancioneroverde Ampadu è stato sanzionato al 62esimo per un intervento rude su Bernardeschi. Appena un minuto dopo, sempre Ampadu si è reso protagonista di un fallo tattico, che non è stato punito col cartellino dal direttore di gara.

Venezia-Juventus, Valeri non espelle Ampadu: bianconeri su tutte le furie

Un provvedimento che ha fatto letteralmente infuriare la Juventus, poiché sarebbe stata espulsione in un momento cruciale della gara. Alla fine il match si è chiuso in parità e per la ‘Vecchia Signora’ altro passo falso, l’ennesimo in questa stagione finora negativa nel complesso.