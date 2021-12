Pazza idea Juve: bomber a sorpresa dalla Serie A

Juventus a caccia di gol in vista del calciomercato invernale: il possibile colpo a sorpresa in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

Prosegue senza sosta il fittissimo calendario della Juventus fino alla pausa natalizia. I bianconeri, impegnati mercoledì contro il Malmoe in Champions League, torneranno in campo già domani per la trasferta di campionato con il neopromosso Venezia.

Una sfida da non fallire nella rincorsa sulle prime e alla zona Champions League. Il quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta è infatti distante sette punti e la squadra di Allegri non può più permettersi ulteriori passi falsi. A mancare in questa prima parte di stagione sono stati soprattutto i gol: i bianconeri, infatti, hanno solo il 12esimo miglior attacco della Serie A con 22 reti segnate nei primi 16 turni di campionato. Morata sta vivendo mesi piuttosto difficili, Kean ha segnato un solo gol e Dybala, miglior marcatore dei suoi con 5 reti, ha saltato diverse partite per infortunio. Già nel calciomercato invernale la dirigenza bianconera potrebbe così tornare alla ricerca di un nuovo attaccante. Come noto, la primissima scelta è Dusan Vlahovic, difficilmente raggiungibile però a gennaio. Ecco la pazza idea in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | La Roma riflette su Borja Mayoral: i numeri dicono tutto

Calciomercato Juventus, idea Joao Pedro: tutti i dettagli

Il club bianconero potrebbe così pensare a Joao Pedro, che anche in questi primi mesi della stagione sta trascinando il suo Cagliari a suon di gol e prodezze. Per l’italo-brasiliano si parla addirittura di Nazionale e l’idea potrebbe anche stuzzicare Cherubini a gennaio, con la Juventus alla ricerca di gol.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Tuttavia, sarà difficile superare la resistenza del club sardo, soprattutto nel calciomercato invernale: difficilmente Giulini si priverà del proprio leader e trascinatore a stagione in corso. In ogni caso, Joao Pedro potrebbe fare gola anche alle big. Staremo a vedere.